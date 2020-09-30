У Бабиному Яру відкрили аудіовізуальну інсталяцію, що проймає до сліз (фото)



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В основі інсталяції – символ Дерева Життя, гілки якого поламані

Інсталяція діє 24/7, і вночі крізь кульові отвори проходить світло та звук пам’яті

29 вересня у Бабиному Яру відкрили аудіовізуальну інсталяцію до 79-х роковин трагедії. Інсталяцію на території урочища представив Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

Як ідеться в повідомленні Меморіального центру, в основі інсталяції – символ Дерева Життя, який зустрічається у більшості релігій та міфологій світу. За задумом митців, трагедія Бабиного Яру показує, як легко це Дерево може бути знищене, його гілки поламані. Колони простріляні сотнею тисяч куль того ж калібру, від яких загинули люди у Бабиному Яру. Інсталяція діє 24/7, і вночі крізь кульові отвори проходить світло та звук пам’яті.

«Для аудіоінсталяції було створено алгоритм перекладу імен загиблих у звук за принципом гематрії. Кожна буква в алфавіті івриту має своє число. Імена загиблих перекладаються в цифри, які задають висоту звуку. Вони відтворюються електроакустичним органом. На цей фон накладаються композиції сучасних українських композиторів, а також Равеля, Шнітке, Шостаковича. Також звучать архівні аудіозаписи Києва, унікальні довоєнні пісні на ідиш, ритуальна біблійна музика, українські та ромські поминальні пісні тощо», – зазначили у Меморіальному центрі.

Ще один фрагмент аудіоінсталяції, що розташовано Дорогою Скорботи та на площі біля пам’ятника «Менора», зведено спільно із Національним історико-меморіальним заповідником «Бабин Яр». Ця аудіоінсталяція є джерелом звуків, що лунають з десятків динаміків, проговорюючи імена загиблих. Жіночі, чоловічі, дитячі голоси, що чутно з різних сторін, створюють відчуття хору. Вони доповнюються піснеспівами хазанів і традиційними поминальними піснями.

Крім того, на території урочища до Дня пам’яті жертв Бабиного Яру встановлені монокуляри, в які вмонтовано найвідоміші фотографії Бабиного Яру, зроблені німецьким військовим фотографом Йоганнесом Геллє у наступні дні після розстрілів 29-30 вересня 1941 р. Завдяки цим монокулярам тепер кожен відвідувач зможе побачити, як виглядала ця територія 79 років тому.

Церемонію відкриття підготував український театральний режисер Влад Троїцький. Автор ідеї та концепції інсталяції – україно-британський медіахудожник Максим Демиденко. Також над створенням інсталяції працював колектив представників з України, Ізраїлю, США, Великої Британії, до складу якого входять Денис Шибанов, Даніел Меїр, Нік Акорн, Сергій Круценко, Олексій Макухін, Антон Байбаков, Ігор Маханьков, Аріна Галанцева, Іцхак Хельфгот, Янки Леммер, Адам Шефлен, Ноам Енбар, Майа Дуніц та інші.

Нагадаємо, що 29 вересня у світі вшановують пам’ять жертв Бабиного Яру. У цей день в окупованому Києві нацисти вчинили масові розстріли мирного населення. За оцінками істориків, за роки Другої світової в Бабиному Яру було вбито і захоронено понад 100 тисяч людей різних національностей. Більшість закатованих були євреями.

У Києві з нагоди 79-х роковин трагедії Бабиного Яру, український уряд та Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

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