Мінекономіки підтримує передачу Гостиного двору у власність Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будівля Гостиного двору знаходиться в дуже поганому стані і поступово руйнується

Розробляється проєкт рішення стосовно передачі в комунальну власність Гостиного двору

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України підтримує передачу Гостиного двору з державної до комунальної власності Києва.

Про це сказав директор Департаменту публічної власності міністерства Олександр Максимов під час круглого столу, повідомляє Укрінформ.

«Ми дійсно хочемо, і це наше переконання, і наша позиція, щоб цей об'єкт передали в комунальну власність міста. Це перша позиція. Це позиція Міністерства економіки, і особисто міністра Ігоря Петрашка», - сказав Максимов.

Він зазначив, що наразі розробляється проєкт нового рішення стосовно передачі в комунальну власність Гостиного двору.

Радник київського міського голови на громадських засадах Ігор Луценко наголосив, що будівля знаходиться в дуже поганому стані і поступово руйнується.

«Потрібно зробити першочергові заходи, щоб це не була надзвичайна ситуація. Хоча не дуже гостра, тим не менш, це техногенно небезпечна ситуація, коли Гостиний двір знаходиться у цьому стані і на цій стадії. І в кінці кінців, нарешті потрібно зробити першочергові засоби для проведення консервації Гостиного двору... Цього всього не було зроблено з 2014 року», - сказав він.

Голова ГО «Андріївсько-Пейзажна ініціатива» Марина Соловйова додала, що Київська міська рада має бажання, розуміння та фінансування для того, щоб відновити Гостиний двір.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявляв про затягування передачі будівлі Гостиного двору у комунальну власність з боку Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Гостиний двір – пам’ятка архітектури місцевого значення.

Будівля збудована у 1809 році.

Постановою Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостиний двір було виведено з Державного реєстру пам’яток архітектури, але 24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну «Про виключення будівлі Гостиного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави».

У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив Фонду держмайна у поверненні архітектурної пам’ятки Гостиного двору у державну власність.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року і продовжує потроху руйнуватися.

У 2014-2016 суди скасували дозвіл на виконання будівельних робіт, після чого роботи припинилися.

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав «Укрреставрацію» повернути будівлю – пам’ятку архітектури «Гостиний двір» Регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву.

У січні 2019 року Київське відділення Фонду державного майна зареєструвало за собою право власності на Гостиний двір на Контрактовій площі у столиці.

У лютому 2019 року Генпрокуратура відкрила нове кримінальне провадження: хотіла накласти арешт на пам'ятку, проте 5 листопада 2019 року Київський апеляційний суд постановив закрити справу щодо накладання арешту.

Читайте також матеріал