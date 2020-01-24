На столичних дорогах діють майже 50 зелених хвиль
Минулого року до списку зелених хвиль додалося ще 14
У 2019 році фахівці служби впровадження та експлуатації Автоматизованої системи керування дорожнім рухом КП «Центр організації дорожнього руху» розробили та впровадили у Києві 14 маршрутів зелених хвиль.
Зокрема, вони діють на:
- вул. Маршала Малиновського – Маршала Тимошенка – Героїв Дніпра
- вул. Кайсарова – Брожка
- вул. Короленківська – Казиміра Малевича
- просп. Володимира Маяковського
- вул. Оноре де Бальзака
- вул. Радунська – Теодора Драйзера
- вул. Солом’янська
- вул. Тростянецька – Анни Ахматової
- вул. Михайла Драгоманова
- вул. Глибочицька
- вул. Сержа Лифаря
- вул. Кубанської України
- просп. Миру
- просп. Броварський.
Таким чином на дорогах Києва наразі діє 49 зелених хвиль.
«Почали ми із 4 маршрутів у 2016-му році, у 2017-му запустили ще 17, а в 2018-му – 14 хвиль», - повідомили у Центрі організації дорожнього руху.
«Водії знають, що коли їдеш такою ділянкою зі швидкістю 40-50 км/год, горить зелене. А це значить, що до 30% зменшуються затримки на дорозі, до 12% - витрати пального. Це також плюс для безпеки – кількість ДТП зменшується на 10-15%. А ще зелені хвилі важливі для довкілля, адже зменшують викиди автівок на 13-18%», - розповіли дорожники.