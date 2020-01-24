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    На столичних дорогах діють майже 50 зелених хвиль

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    Коли їдеш зеленою хвилею зі швидкістю 40-50 км/год, то горить зелене світло - На столичних дорогах діють майже 50 зелених хвиль
    Коли їдеш зеленою хвилею зі швидкістю 40-50 км/год, то горить зелене світло

    Минулого року до списку зелених хвиль додалося ще 14

    У 2019 році фахівці служби впровадження та експлуатації Автоматизованої системи керування дорожнім рухом КП «Центр організації дорожнього руху» розробили та впровадили у Києві 14 маршрутів зелених хвиль.

    Зокрема, вони діють на:

    • вул. Маршала Малиновського – Маршала Тимошенка – Героїв Дніпра
    • вул. Кайсарова – Брожка
    • вул. Короленківська – Казиміра Малевича
    • просп. Володимира Маяковського
    • вул. Оноре де Бальзака
    • вул. Радунська – Теодора Драйзера
    • вул. Солом’янська
    • вул. Тростянецька – Анни Ахматової
    • вул. Михайла Драгоманова
    • вул. Глибочицька
    • вул. Сержа Лифаря
    • вул. Кубанської України
    • просп. Миру
    • просп. Броварський.

    Таким чином на дорогах Києва наразі діє 49 зелених хвиль.

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    «Почали ми із 4 маршрутів у 2016-му році, у 2017-му запустили ще 17, а в 2018-му – 14 хвиль», - повідомили у Центрі організації дорожнього руху.

    «Водії знають, що коли їдеш такою ділянкою зі швидкістю 40-50 км/год, горить зелене. А це значить, що до 30% зменшуються затримки на дорозі, до 12% - витрати пального. Це також плюс для безпеки – кількість ДТП зменшується на 10-15%. А ще зелені хвилі важливі для довкілля, адже зменшують викиди автівок на 13-18%», - розповіли дорожники.

    ДТП Київ дороги автомобіль транспорт
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