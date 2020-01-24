На столичних дорогах діють майже 50 зелених хвиль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коли їдеш зеленою хвилею зі швидкістю 40-50 км/год, то горить зелене світло

Минулого року до списку зелених хвиль додалося ще 14

У 2019 році фахівці служби впровадження та експлуатації Автоматизованої системи керування дорожнім рухом КП «Центр організації дорожнього руху» розробили та впровадили у Києві 14 маршрутів зелених хвиль.

Зокрема, вони діють на:

вул. Маршала Малиновського – Маршала Тимошенка – Героїв Дніпра

вул. Кайсарова – Брожка

вул. Короленківська – Казиміра Малевича

просп. Володимира Маяковського

вул. Оноре де Бальзака

вул. Радунська – Теодора Драйзера

вул. Солом’янська

вул. Тростянецька – Анни Ахматової

вул. Михайла Драгоманова

вул. Глибочицька

вул. Сержа Лифаря

вул. Кубанської України

просп. Миру

просп. Броварський.

Таким чином на дорогах Києва наразі діє 49 зелених хвиль.

«Почали ми із 4 маршрутів у 2016-му році, у 2017-му запустили ще 17, а в 2018-му – 14 хвиль», - повідомили у Центрі організації дорожнього руху.

«Водії знають, що коли їдеш такою ділянкою зі швидкістю 40-50 км/год, горить зелене. А це значить, що до 30% зменшуються затримки на дорозі, до 12% - витрати пального. Це також плюс для безпеки – кількість ДТП зменшується на 10-15%. А ще зелені хвилі важливі для довкілля, адже зменшують викиди автівок на 13-18%», - розповіли дорожники.