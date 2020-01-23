Названо переможця тендеру на капітальний ремонт траси Київ-Одеса



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Триває капітальний ремонт траси Київ-Одеса

Турецька компанія відремонтує частину траси Київ-Одеса у межах Київщини

20 січня 2020 року у Державному агентстві автомобільних доріг України було оголошено переможця тендеру на ремонт автомобільної дороги M-05 Київ-Одеса у межах Київської області. Ним стала турецька компанія Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. (Туреччина).

Тендер проводився в рамках реалізації проєкту Панʼєвропейські коридори між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку та проєкту Європейські дороги України ІІ між Україною та Європейським інвестиційним банком.

На торги було виставлено три лоти:

лот 1: км 87+442 – км 98+400 (ділянка починається зі з’їзду на м. Біла Церква, перетинає р. Рось і закінчується поблизу с. Бикова Гребля). Ремонт близько 11 км дороги, включаючи дорожні, мостові, дренажні і допоміжні роботи;

лот 2: км 98+400 – км 113+400 (ділянка починається поблизу с. Бикова Гребля і закінчується на межі Білоцерківського та Ставищенського районів). Ремонт близько 15 км дороги, включаючи дорожні, мостові, дренажні і допоміжні роботи;

лот 3: км 113+400 – км 128+028 (ділянка починається на межі Білоцерківського та Ставищенського районів і закінчується поблизу смт Ставище). Ремонт близько 15 км дороги, включаючи дорожні, мостові, дренажні і допоміжні роботи.

«Ремонт дороги М-05 Київ-Одеса є одним з пріоритетних проєктів Укравтодору у 2020 році. Це дорога міжнародного значення та один з основних транспортних коридорів країни, що поєднує промислові, адміністративні, культурні центри України з морськими портами та забезпечує транзитні автотранспортні перевезення. Дорога М-05 Київ - Одеса є складовою частиною міжнародного транспортного коридору європейського коридору Е95 Гельсінкі – Київ – Одеса - Димитровград – Алексанруполіс протяжністю 504,6 км і проходить через Київську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області», - зазначили в Укравтодорі.

Компанія Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. (Туреччина) працює на ринку з 2004 року. Проводить роботи з будівництва та реконструкції в Хорватії, Україні, Тунісі, Молдові, Омані, Екваторіальній Гвінеї та Туркменістані.