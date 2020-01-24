Мокрі дороги та ожеледиця: водіїв попередили про погіршення погоди



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На Харківщині сьогодні очікується сніг

Фактично на всій території країни сьогодні опадів не очікується, лише у Харківській області місцями невеликий сніг. Про це повідомляє пресслужба «Укравтодору».

«Станом на 6:00 24 січня майже на всій території країни без опадів, лише у Харківській області місцями невеликий сніг. Покриття на дорогах державного значення сухе, на Харківщині мокре, у Дніпропетровській та Донецькій областях місцями ожеледиця», - зазначили дорожники.

Зазначається також, що на перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття сухий, на Вишківському перевалі місцями засніжений.

«На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок», - додали дорожники.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями, як повідомляється, задіяно в роботі 282 одиниці техніки та 399 робітників.

За добу на «гарячу лінію» Укравтодору надійшло одне звернення від водія щодо зимового утримання доріг, щодо якого вжито заходи оперативного реагування, зауважили в агентстві.

Нагадаємо, синоптики давали прогноз погоди на сьогодні. Погода в Україні покращиться, температура повітря підніметься до +6, але вночі холодно до -7. У столиці сьогодні прохолодна погода. Йде невеликий сніг. Вдень +1+3, а вночі -2-4.