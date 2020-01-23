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    У Києві сталася масштабна ДТП: машини розкидало по дорозі (фото, відео)

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    На слизькій дорозі зіткнулися п'ять автомобілів - У Києві сталася масштабна ДТП: машини розкидало по дорозі (фото, відео)
    На слизькій дорозі зіткнулися п'ять автомобілів
    Фото: Інформатор

    В результаті аварії постраждав чоловік

    У четвер, 23 січня, вранці на вулиці Саперно-Слобідській, 25 в Києві сталася масова ДТП за участю п'яти автомобілів. Зіткнулися «Славута», Opel, Citroen і два Lanos.

    Аварія трапилася близько 7:40. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія «Славути», перед ним їхав автомобіль, який почало носити по дорозі і він врізався у відбійник. Чоловік намагався уникнути зіткнення і почав гальмувати. Після занесення дівчина-водій відразу ж поїхала, а під час гальмування в «Славуту» в'їхав Lanos. Далі на слизькій дорозі сталося зіткнення ще одного Lanos, Opel і Citroen.

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    У Києві сталася масштабна ДТП: машини розкидало по дорозі (фото, відео)
    У Києві сталася масштабна ДТП: машини розкидало по дорозі (фото, відео)
    У Києві сталася масштабна ДТП: машини розкидало по дорозі (фото, відео)
    У Києві сталася масштабна ДТП: машини розкидало по дорозі (фото, відео)
    У Києві сталася масштабна ДТП: машини розкидало по дорозі (фото, відео)
    У Києві сталася масштабна ДТП: машини розкидало по дорозі (фото, відео)
    У Києві сталася масштабна ДТП: машини розкидало по дорозі (фото, відео)
    У Києві сталася масштабна ДТП: машини розкидало по дорозі (фото, відео)
    У Києві сталася масштабна ДТП: машини розкидало по дорозі (фото, відео)
    У Києві сталася масштабна ДТП: машини розкидало по дорозі (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Пасажира одного з Lanos госпіталізували в лікарню. Попередньо, у нього травма грудної клітини.

    Всі машини розкидало по дорозі і для проїзду залишилася лише одна смуга. У зв'язку з цим утворився величезний затор. Він розтягнувся аж до станції метро «Осокорки».

    На місці працює екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група.

    Національна поліція України ДТП Київ дороги водій автомобіль
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