У Києві сталася масштабна ДТП: машини розкидало по дорозі (фото, відео)



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На слизькій дорозі зіткнулися п'ять автомобілів Фото: Інформатор

В результаті аварії постраждав чоловік

У четвер, 23 січня, вранці на вулиці Саперно-Слобідській, 25 в Києві сталася масова ДТП за участю п'яти автомобілів. Зіткнулися «Славута», Opel, Citroen і два Lanos.

Аварія трапилася близько 7:40. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія «Славути», перед ним їхав автомобіль, який почало носити по дорозі і він врізався у відбійник. Чоловік намагався уникнути зіткнення і почав гальмувати. Після занесення дівчина-водій відразу ж поїхала, а під час гальмування в «Славуту» в'їхав Lanos. Далі на слизькій дорозі сталося зіткнення ще одного Lanos, Opel і Citroen.

Пасажира одного з Lanos госпіталізували в лікарню. Попередньо, у нього травма грудної клітини.

Всі машини розкидало по дорозі і для проїзду залишилася лише одна смуга. У зв'язку з цим утворився величезний затор. Він розтягнувся аж до станції метро «Осокорки».

На місці працює екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група.