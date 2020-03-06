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    На столичних Позняках жінка на Renault влаштувала серйозну ДТП (відео)

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    В результаті удару Hyundai відлетів у припарковану&nbsp;автівку Toyota - На столичних Позняках жінка на Renault влаштувала серйозну ДТП (відео)
    В результаті удару Hyundai відлетів у припарковану автівку Toyota
    Фото: скріншот відео

    У ДТП потрапили чотири автомобілі

    Сьогодні, 6 березня, на вулиці Драгоманова в Дарницькому районі Києва (масив Позняки) сталася серйозна ДТП за участі чотирьох автомобілів.

    Аварія трапилася поблизу  Sportlife.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, жінка на Renault при повороті ліворуч не поступилася дорогою водію Hyundai служби таксі.

    В результаті удару Hyundai відлетів у припарковану автівку Toyota, яка, у свою чергу, відлетіла у Suzuki.

    За попередніми даними, у ДТП ніхто не травмувався.

    Деталі аварії з‘ясовуються.

    Як повідомлялося, 6 березня на перехресті Повітрофлотського проспекту і вулиці Преображенської у Києві сталася ДТП, що забрала життя людиниАвтомобіль Subaru BRZ на великій швидкості занесло, і він влетів в електроопору.

    таксі ДТП Київ водій автомобіль
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