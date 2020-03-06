На столичних Позняках жінка на Renault влаштувала серйозну ДТП (відео)



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В результаті удару Hyundai відлетів у припарковану автівку Toyota Фото: скріншот відео

У ДТП потрапили чотири автомобілі

Сьогодні, 6 березня, на вулиці Драгоманова в Дарницькому районі Києва (масив Позняки) сталася серйозна ДТП за участі чотирьох автомобілів.

Аварія трапилася поблизу Sportlife.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, жінка на Renault при повороті ліворуч не поступилася дорогою водію Hyundai служби таксі.

В результаті удару Hyundai відлетів у припарковану автівку Toyota, яка, у свою чергу, відлетіла у Suzuki.

За попередніми даними, у ДТП ніхто не травмувався.

Деталі аварії з‘ясовуються.

Як повідомлялося, 6 березня на перехресті Повітрофлотського проспекту і вулиці Преображенської у Києві сталася ДТП, що забрала життя людини. Автомобіль Subaru BRZ на великій швидкості занесло, і він влетів в електроопору.