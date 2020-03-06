На столичних Позняках жінка на Renault влаштувала серйозну ДТП (відео)
У ДТП потрапили чотири автомобілі
Сьогодні, 6 березня, на вулиці Драгоманова в Дарницькому районі Києва (масив Позняки) сталася серйозна ДТП за участі чотирьох автомобілів.
Аварія трапилася поблизу Sportlife.
Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, жінка на Renault при повороті ліворуч не поступилася дорогою водію Hyundai служби таксі.
В результаті удару Hyundai відлетів у припарковану автівку Toyota, яка, у свою чергу, відлетіла у Suzuki.
За попередніми даними, у ДТП ніхто не травмувався.
Деталі аварії з‘ясовуються.
Як повідомлялося, 6 березня на перехресті Повітрофлотського проспекту і вулиці Преображенської у Києві сталася ДТП, що забрала життя людини. Автомобіль Subaru BRZ на великій швидкості занесло, і він влетів в електроопору.