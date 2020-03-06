У Києві на світлофорі Mercedes Sprinter протаранив легковик (фото, відео)
Постраждав пасажир Chevrolet
У ніч на п'ятницю, 6 березня, на перехресті проспекту Лобановського і вулиці Кайсарова сталося зіткнення Mercedes Sprinter і Chevrolet. Вантажний автомобіль протаранив легковик ззаду.
Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, Chevrolet з трьома людьми в салоні стояв на світлофорі. Sprinter їхав ззаду і його водій відволікся, а коли побачив перед собою автомобіль, то було вже пізно.
Удар прийшовся в задню частину Chevrolet, де сидів чоловік. Очевидці кажуть, що він самостійно вийшов з салону, але відразу впав, втрачаючи свідомість. Лікарі привели його до тями і забрали в лікарню з травмою голови. Решта учасників аварії відбулися переляком.
Подробиці встановлює поліція.
Як повідомлялося, 6 березня на перехресті Повітрофлотського проспекту і вулиці Преображенської у Києві сталася ДТП, що забрала життя людини. Автомобіль Subaru BRZ на великій швидкості занесло, і він влетів в електроопору.