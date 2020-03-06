Смертельна ДТП у Києві: Subaru на шаленій швидкості влетів у стовп (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Від удару Subaru отримав сильні механічні пошкодження Фото: Інформатор

Subaru на великій швидкості мчав по Повітрофлотському проспекту

У ніч на п’ятницю, 6 березня, на злощасному перехресті Повітрофлотського проспекту і вулиці Преображенської у Києві сталася чергове ДТП, що забрала життя людини. Автомобіль Subaru BRZ на великій швидкості занесло, і він влетів в електроопору.

Пасажир помер до приїзду медиків. Про це повідомляє Інформатор.

Як стало відомо зі слів очевидців, близько 03:00 Subaru на великій швидкості мчав по проспекту. Біля перехрестя з вулицею Преображенською автомобіль занесло на мокрій дорозі і він, знісши на шляху огороджувальні стовпчики, влетів задньою частиною в стовп.

Від такого сильного удару Subaru отримав сильні механічні пошкодження. Від травм загинув хлопець, що їхав на пасажирському сидінні. На вигляд йому було близько 25 років. А водій не отримав серйозних травм. Явних ознак сп'яніння у нього не було.

Деталі трагічного ДТП встановлює слідство.