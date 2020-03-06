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    Смертельна ДТП у Києві: Subaru на шаленій швидкості влетів у стовп (фото, відео)

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    Від&nbsp;удару Subaru отримав сильні механічні пошкодження - Смертельна ДТП у Києві: Subaru на шаленій швидкості влетів у стовп (фото, відео)
    Від удару Subaru отримав сильні механічні пошкодження
    Фото: Інформатор

    Subaru на великій швидкості мчав по Повітрофлотському проспекту

    У ніч на п’ятницю, 6 березня, на злощасному перехресті Повітрофлотського проспекту і вулиці Преображенської у Києві сталася чергове ДТП, що забрала життя людини. Автомобіль Subaru BRZ на великій швидкості занесло, і він влетів в електроопору.

    Пасажир помер до приїзду медиків. Про це повідомляє Інформатор.

    Як стало відомо зі слів очевидців, близько 03:00 Subaru на великій швидкості мчав по проспекту. Біля перехрестя з вулицею Преображенською автомобіль занесло на мокрій дорозі і він, знісши на шляху огороджувальні стовпчики, влетів задньою частиною в стовп.

    Від такого сильного удару Subaru отримав сильні механічні пошкодження. Від травм загинув хлопець, що їхав на пасажирському сидінні. На вигляд йому було близько 25 років. А водій не отримав серйозних травм. Явних ознак сп'яніння у нього не було.

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    Смертельна ДТП у Києві: Subaru на шаленій швидкості влетів у стовп (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: Subaru на шаленій швидкості влетів у стовп (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: Subaru на шаленій швидкості влетів у стовп (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: Subaru на шаленій швидкості влетів у стовп (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: Subaru на шаленій швидкості влетів у стовп (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: Subaru на шаленій швидкості влетів у стовп (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: Subaru на шаленій швидкості влетів у стовп (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: Subaru на шаленій швидкості влетів у стовп (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Деталі трагічного ДТП встановлює слідство.

    Національна поліція України ДТП Київ смерть водій автомобіль
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