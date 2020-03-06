Вночі на Київщині сталося три ДТП за участі вантажівок (фото)



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ДТП на Київщині Фото: Патрульна поліція Київської області

У двох ДТП є постраждалі

Упродовж минулої ночі патрульні Київщини зафіксували три ДТП за участю вантажівок.

Перший випадок трапився в ніч на 6 березня близько 2-ї години на 58 км автодороги Київ - Ковель. 19-річний водій MAN здійснив зіткнення з автомобілем Scania, що рухався назустріч. Внаслідок автопригоди водій MAN отримав травми та був шпиталізований до лікарні. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Друга автопригода сталася на 115 км автодороги Київ - Одеса. Прибувши на місце, екіпаж патрульних виявив дві вантажівки зі значними механічними пошкодженнями. За попередніми даними, сталося зіткнення DAF LF та DAF CF 85 з напівпричепом Pастіоn. Внаслідок ДТП водій DAF LF отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та був негайно шпиталізований до лікарні.

Третій виклик про ДТП інспектори отримали близько опівночі. Подія трапилася на 70 км автодороги Київ-Харків-Довжанський. 51-річний водій Renault Magnum не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечного інтервалу та здійснив зіткнення з Mercedes-Benz. У цьому випадку обійшлося без потерпілих, лише матеріальними збитками, перешкодою в русі та стресом для водіїв. На водія-порушника склали відповідні матеріали.

У двох перших випадках ДТП на місці події працювали слідчо-оперативні групи. Всі деталі надалі будуть з’ясовувати слідчі.

Як повідомлялося, 6 березня на перехресті Повітрофлотського проспекту і вулиці Преображенської у Києві сталася ДТП, що забрала життя людини. Автомобіль Subaru BRZ на великій швидкості занесло, і він влетів у електроопору.