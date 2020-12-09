На столичних Теремках сталась потрійна ДТП, є потерпілі (відео)

На перехресті зіткнулися три автомобілі

Деталі автопригоди в Голосіївському районі поки що невідомі

Сьогодні, 9 грудня, перехресті вулиць Конєва та Ломоносова в Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За попередньою інформацією, в результаті ДТП є потерпілі.

Інформація про причини автопригоди встановлюється.

Як повідомлялося, 8 грудня на проспекті Лобановського, 152 в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Автомобіль Volkswagen служби таксі Uber на великий швидкості врізався в «Газель» аварійної служби Київтеплоенерго. Своєю чергою «Газель» вдарила Audi.