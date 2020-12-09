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    На столичних Теремках сталась потрійна ДТП, є потерпілі (відео)

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    На перехресті зіткнулися три автомобілі - На столичних Теремках сталась потрійна ДТП, є потерпілі (відео)
    На перехресті зіткнулися три автомобілі
    Фото: скріншот відео

    Деталі автопригоди в Голосіївському районі поки що невідомі

    Сьогодні, 9 грудня, перехресті вулиць Конєва та Ломоносова в Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За попередньою інформацією, в результаті ДТП є потерпілі.

    Інформація про причини автопригоди встановлюється.

    Як повідомлялося, 8 грудня на проспекті Лобановського, 152 в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

    Автомобіль Volkswagen служби таксі Uber на великий швидкості врізався в «Газель» аварійної служби Київтеплоенерго. Своєю чергою «Газель» вдарила Audi.

    Теги: ДТП Київ автомобіль
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