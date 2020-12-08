  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві таксист влетів у «Газель» комунальників (відео)

    • Розсилка
    У ДТП потрапили три автомобілі - У Києві таксист влетів у «Газель» комунальників (відео)
    У ДТП потрапили три автомобілі
    Фото: скріншот відео

    Внаслідок ДТП серйозно постраждав водій таксі

    Сьогодні, 8 грудня, на проспекті Лобановського, 152 в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.

    Аварія трапилася в напрямку автовокзалу.

    Автомобіль Volkswagen служби таксі Uber на великий швидкості врізався в «Газель» аварійної служби Київтеплоенерго. Своєю чергою «Газель» вдарила Audi.

    У результаті ДТП серйозно постраждав водій таксі.

    На місце прибули дві бригади швидкої допомоги та правоохоронці.

    Через ДТП на проспекті Лобановського утворився затор.

    Як повідомлялося, 7 грудня ввечері на вул. Симиренка у Святошинському районі Києва (масив Південна Борщагівка) пішохід потрапив під колеса автомобіля.

    Теги: таксі ДТП Київ водій Uber автомобіль Київтеплоенерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies