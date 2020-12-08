У Києві таксист влетів у «Газель» комунальників (відео)
Внаслідок ДТП серйозно постраждав водій таксі
Сьогодні, 8 грудня, на проспекті Лобановського, 152 в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.
Аварія трапилася в напрямку автовокзалу.
Автомобіль Volkswagen служби таксі Uber на великий швидкості врізався в «Газель» аварійної служби Київтеплоенерго. Своєю чергою «Газель» вдарила Audi.
У результаті ДТП серйозно постраждав водій таксі.
На місце прибули дві бригади швидкої допомоги та правоохоронці.
Через ДТП на проспекті Лобановського утворився затор.
Як повідомлялося, 7 грудня ввечері на вул. Симиренка у Святошинському районі Києва (масив Південна Борщагівка) пішохід потрапив під колеса автомобіля.