У Києві таксист влетів у «Газель» комунальників (відео)

У ДТП потрапили три автомобілі

Внаслідок ДТП серйозно постраждав водій таксі

Сьогодні, 8 грудня, на проспекті Лобановського, 152 в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.

Аварія трапилася в напрямку автовокзалу.

Автомобіль Volkswagen служби таксі Uber на великий швидкості врізався в «Газель» аварійної служби Київтеплоенерго. Своєю чергою «Газель» вдарила Audi.

У результаті ДТП серйозно постраждав водій таксі.

На місце прибули дві бригади швидкої допомоги та правоохоронці.

Через ДТП на проспекті Лобановського утворився затор.

Як повідомлялося, 7 грудня ввечері на вул. Симиренка у Святошинському районі Києва (масив Південна Борщагівка) пішохід потрапив під колеса автомобіля.