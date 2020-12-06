Помер за кермом: у Києві сталася моторошна ДТП

У Києві, у Деснянському районі, на проспекті Шухевича сталася ДТП, в якій загинув чоловік

Трагедія сталася у Деснянському районі столиці, на проспекті Шухевича

У Києві таксі раптово виїхало на тротуар. Пізніше стало відомо, що автівка була некерованою, оскільки водій помер за кермом.

Про це пише «Еспресо».

Трагедія сталася у Деснянському районі столиці, на проспекті Шухевича.

Іномарка Skoda Fabia, яка рухалася проспектом Шухевича в напрямку Північного мосту неочікувано виїхала на бордюрний камінь, збивши по дорозі декілька стовпчиків огородження, потім повернула на тротуар і велосипедну доріжку.

Абсолютно некерований автомобіль проїхав щонайменше 40 метрів та зупинився неподалік від однієї зі столичних АЗС.

Свідки незвичного ДТП, які підійшли до автівки, помітили в салоні непритомного водія.

Відповідно до попередньої інформації чоловік помер просто за кермом, що і стало причиною ДТП.

Медпрацівники, які прибули на виклик лише констатували смерть водія.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, невдовзі до них має приєднатися слідчо-оперативна група.

До слова, на Луганщині в ДТП загинув боєць батальйону Луганськ-1. Ще троє людей потрапили до лікарні.

А пізно ввечері на Кільцевій дорозі в Києві мікроавтобус врізався в бетонозмішувач. Аварія сталася у напрямку проспекту Академіка Палладіна.