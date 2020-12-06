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    Помер за кермом: у Києві сталася моторошна ДТП

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    У Києві, у Деснянському районі, на проспекті Шухевича сталася ДТП, в якій загинув чоловік - Помер за кермом: у Києві сталася моторошна ДТП
    У Києві, у Деснянському районі, на проспекті Шухевича сталася ДТП, в якій загинув чоловік
    Фото: Еспресо

    Трагедія сталася у Деснянському районі столиці, на проспекті Шухевича

    У Києві таксі раптово виїхало на тротуар. Пізніше стало відомо, що автівка була некерованою, оскільки водій помер за кермом.

    Про це пише «Еспресо».

    Трагедія сталася у Деснянському районі столиці, на проспекті Шухевича.

    Іномарка Skoda Fabia, яка рухалася проспектом Шухевича в напрямку Північного мосту неочікувано виїхала на бордюрний камінь, збивши по дорозі декілька стовпчиків огородження, потім повернула на тротуар і велосипедну доріжку.

    Абсолютно некерований автомобіль проїхав щонайменше 40 метрів та зупинився неподалік від однієї зі столичних АЗС.

    Свідки незвичного ДТП, які підійшли до автівки, помітили в салоні непритомного водія.

    Відповідно до попередньої інформації чоловік помер просто за кермом, що і стало причиною ДТП.

    Медпрацівники, які прибули на виклик лише констатували смерть водія.

    Наразі на місці події працюють правоохоронці, невдовзі до них має приєднатися слідчо-оперативна група.

    До слова, на Луганщині в ДТП загинув боєць батальйону Луганськ-1. Ще троє людей потрапили до лікарні.

    А пізно ввечері на Кільцевій дорозі в Києві мікроавтобус врізався в бетонозмішувач. Аварія сталася у напрямку проспекту Академіка Палладіна. 

    Теги: таксі трагедія ДТП Київ смерть водій АЗС автомобіль аварія чоловік
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