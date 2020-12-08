На Борщагівці під колеса автівки потрапив чоловік (відео)

Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці

У понеділок, 7 грудня, ввечері на вул. Симиренка у Святошинському районі Києва (масив Південна Борщагівка) сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Автомобіль збив пішохода, який намагався перебігти дорогу.

Поки очікували на «швидку», домедичну допомогу надали правоохоронці.

Інформація про поточний стан потерпілого уточнюється.

У коментарях під дописом кияни зазначають, що поблизу місця ДТП знаходиться «наливайка», та її завсідники частенько бігають через дорогу в недозволених місцях.

Як повідомлялося, 5 грудня у Святошинському районі столиці під колесами автомобіля загинув пішохід, який порушив правила дорожнього руху.