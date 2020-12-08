  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Борщагівці під колеса автівки потрапив чоловік (відео)

    • Розсилка
    ДТП сталася пізно ввечері - На Борщагівці під колеса автівки потрапив чоловік (відео)
    ДТП сталася пізно ввечері
    Фото: скріншот відео

    Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці

    У понеділок, 7 грудня, ввечері на вул. Симиренка у Святошинському районі Києва (масив Південна Борщагівка) сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Автомобіль збив пішохода, який намагався перебігти дорогу.

    Поки очікували на «швидку», домедичну допомогу надали правоохоронці.

    Інформація про поточний стан потерпілого уточнюється.

    У коментарях під дописом кияни зазначають, що поблизу місця ДТП знаходиться «наливайка», та її завсідники частенько бігають через дорогу в недозволених місцях.

    Як повідомлялося, 5 грудня у Святошинському районі столиці під колесами автомобіля загинув пішохід, який порушив правила дорожнього руху.

    Теги: ДТП Київ автомобіль кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies