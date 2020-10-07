На столичній Троєщині молодик проломив сусіду голову через борг

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Поліцейські затримали раніше не судимого 19-річного киянина Фото ілюстративне

Потерпілий вживав наркотичні речовини, через що між сусідами періодично виникали конфлікти

Столичні оперативники затримали чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень сусіду.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що з квартири на проспекті Маяковського до медичного закладу доставлено чоловіка, 1983 року народження, із відкритою черепно-мозковою травмою та забоєм головного мозку важкого ступеня. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

У ході відпрацювання квартир під’їзду правоохоронці отримали покази, які вказували на неприязні стосунки потерпілого з сусідом. Так, чоловіка, причетного до вчинення злочину, встановили та під час обшуку його помешкання слідчі виявили зброю.

«Ми з’ясували, що 27-річний потерпілий вживав наркотичні речовини, за що неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Через свою шкідливу звичку між сусідами періодично виникали конфлікти. Того дня затриманий дізнався, що постраждалий взяв у його родички гроші, та вирішив їх повернути. Прийшовши до сусіда після чергової сварки, фігурант дістав пістолет та декілька разів вистрелив у підлогу, після чого рукояткою наніс удар по голові опоненту», - розповів начальник відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала.

Поліцейські у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали раніше не судимого 19-річного киянина. Криміналісти вилучили предмет, схожий на травматичний пістолет, та дозвіл на зброю. Речові докази направили на проведення експертизи.

Зібрані відомості за цим фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.