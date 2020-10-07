Слідчі оголосили підозру двом підпалювачам автівки в Києві (фото)



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Зловмисники підпалили авто, з власником якого у них виник конфлікт Фото: Нацполіція

Зловмисника загрожує до десяти років тюрми

Слідчі столичної поліції оголосили двом чоловікам підозру за підпал автомобіля. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Костянтинівській невідомі підпалили іномарку. За викликом виїжджала слідчо-оперативна група та наряди патрульної поліції.

Поліцейські провели ряд першочергових слідчих дій: оглянули авто та поспілкувались зі свідками цієї події. Від заявника слідчі дізнались про те, що до пошкодження майна можуть бути причетні двоє чоловіків, з якими у власника автівки того вечора відбувся конфлікт.

Правоохоронці перевірили цю інформацію і, коли вона знайшла своє підтвердження, затримали підозрюваних в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились двоє місцевих мешканців, 1972 та 1977 років народження, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались.

Правопорушникам оголошено підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, скоєного групою осіб) Кримінального кодексу України.

Суд обрав обом фігурантам запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.