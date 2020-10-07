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    Новини

    Поліцейські затримали в Києві злодія-іноземця (фото)

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    Зловмисника затримано на місці злочину - Поліцейські затримали в Києві злодія-іноземця (фото)
    Зловмисника затримано на місці злочину
    Фото: Нацполіція

    У зловмисника вилучили викрадені речі, а також спеціальні прилади для вчинення квартирних крадіжок

    Столичні поліцейські затримали «на гарячому» злодія, який шляхом підбору ключів проник до чужого помешкання у багатоповерхівці на вулиці Михайла Драгоманова та скоїв крадіжку фотоапарата з двома об’єктивами, ювелірних виробів, пневматичного пістолету та інших речей, завдавши власникам матеріальної шкоди на майже 30 тис. гривень. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Затриманим виявилися 30-річний громадянин іншої держави.

    «Зловмисник дізнався, що власники квартири на вихідні дні будуть на відпочинку за містом та під час їх відсутності скоїв злочин. Ми вилучили у чоловіка викрадене майно, а також прилади для вчинення крадіжок: відмички, механічні інструменти, електроні ключі, засоби зв’язку, ліхтарик та рукавички. Також ми з’ясували, що затриманий є фігурантом справи, яку розглядає столичний районний суд, у звинуваченні за вчинення ним крадіжок», - повідомив начальник відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко.

    Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    Поліцейські затримали в Києві злодія-іноземця (фото)
    Поліцейські затримали в Києві злодія-іноземця (фото)
    Поліцейські затримали в Києві злодія-іноземця (фото)
    Поліцейські затримали в Києві злодія-іноземця (фото)
    Поліцейські затримали в Києві злодія-іноземця (фото)
    Поліцейські затримали в Києві злодія-іноземця (фото)
    Поліцейські затримали в Києві злодія-іноземця (фото)
    Поліцейські затримали в Києві злодія-іноземця (фото)

    Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру у крадіжці, поєднаній з проникненням у житло.

    Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 1,051 млн гривень.

    Фігуранту загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. В рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до аналогічних правопорушень.

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