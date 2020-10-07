Жахлива загибель шестирічного хлопчика: батькові-вбивці оголошено підозру



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Поліція затримала чоловіка на місці вбивства дитини

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі

Столичними правоохоронцями повідомлено про підозру чоловіку, затриманому за фактом умисного вбивства 6-річного сина, що сталося ввечері 5 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Дії зловмисника кваліфіковано за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті малолітньої дитини). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, жахлива трагедія сталася 5 жовтня у 22-поверховому житловому будинку на просп. Правди, 31А у Подільському районі столиці.

Слідчі столичної поліції затримали чоловіка за підозрою у вбивстві власної дитини та встановили, що зловмисник спричинив кілька ножових поранень, а далі підпалив ліжко, на якому хлопчик лежав.