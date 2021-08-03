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    На столичному проспекті згорів автомобіль (фото)

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    Загорання виникло в автівці, що стояла на узбіччі - На столичному проспекті згорів автомобіль (фото)
    Загорання виникло в автівці, що стояла на узбіччі
    Фото: ДСНС

    Столичні вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі

    2 серпня ввечері на просп. Палладіна, 15 у Святошинському районі столиці сталося загорання автомобіля. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників 9 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю на місце події було встановлено, що на узбіччі проїжджої частини дороги у припаркованому автомобілі Opel виникла пожежа.

    До приїзду рятувальників вогонь намагались приборкати небайдужі свідки разом із власником автомобіля.

    За20 хвилин рятувальники ліквідували пожежу.

    На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

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    На столичному проспекті згорів автомобіль (фото)
    На столичному проспекті згорів автомобіль (фото)
    На столичному проспекті згорів автомобіль (фото)
    На столичному проспекті згорів автомобіль (фото)

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

    Теги: пожежа Київ ДСНС дороги автомобіль рятувальники
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    На столичному проспекті згорів автомобіль (фото)