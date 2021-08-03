На столичному проспекті згорів автомобіль (фото)

Загорання виникло в автівці, що стояла на узбіччі

Столичні вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі

2 серпня ввечері на просп. Палладіна, 15 у Святошинському районі столиці сталося загорання автомобіля. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників 9 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю на місце події було встановлено, що на узбіччі проїжджої частини дороги у припаркованому автомобілі Opel виникла пожежа.

До приїзду рятувальників вогонь намагались приборкати небайдужі свідки разом із власником автомобіля.

За20 хвилин рятувальники ліквідували пожежу.

На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.