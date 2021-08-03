Пожежа у багатоповерхівці в Запоріжжі: причина та кількість постраждалих (фото)

Під час гасіння постраждав рятувальник

Пожежа на даху чотириповерхового житлового будинку в Запоріжжі спалахнула після вибуху балонів газу, який використовували для зварювання. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, пише Укрінформ.

«Йшла заміна стелі. Скоріш за все, було недотримання правил техніки безпеки, зокрема і пожежної безпеки, підрядною організацією», – зазначив Старух.

За його словами, зараз поліція забезпечує охорону місця події, а рятувальники допомагають постраждалим отримати доступ до їхніх квартир, аби взяти речі.

«Буде створена слідча група, яка визначить причини пожежі та збитки по кожній квартирі», – сказав очільник області.

Загалом над гасінням пожежі впродовж 2,5 год. працювали 60 рятувальників і 15 одиниць техніки.

«Був низький тиск води, що заважало швидко наповнювати ємності. Але рятувальники спрацювали на п'ять з плюсом», – вказав Старух.

Під час гасіння пожежі постраждав один зі співробітників ДСНС, його госпіталізували до лікарні №5. Загалом рятувальники евакуювали близько сотні людей, їх тимчасово розселять у гуртожитку педагогічного коледжу.

Нагадаємо, дах чотириповерхового житлового будинку на вулиці Сержанта Медведєва у Запоріжжі спалахнув увечері в понеділок, 2 серпня. Вогонь поширився на площі близько 450 кв. метрів, перш ніж його загасили.

Напередодні на даху цього будинку проводилися ремонтні роботи.

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