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    У Києві горіла адміністративна будівля (фото)

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    Пожежа виникла на другому поверсі будівлі - У Києві горіла адміністративна будівля (фото)
    Пожежа виникла на другому поверсі будівлі
    Фото: ДСНС

    До ліквідації пожежі були залучені майже два десятки вогнеборців

    У неділю, 1 серпня, сталась пожежа в адміністративній будівлі на вул. Набережно-Корчуватській, 136 у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що у двоповерховій адміністративній будівлі на другому поверсі в роздягальні розміром 9х4 м виникла пожежа.

    На момент виникнення пожежі люди покинули приміщення.

    Рятувальники за годину ліквідували пожежу.

    На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу ДСНС.

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    У Києві горіла адміністративна будівля (фото)
    У Києві горіла адміністративна будівля (фото)
    У Києві горіла адміністративна будівля (фото)
    У Києві горіла адміністративна будівля (фото)
    У Києві горіла адміністративна будівля (фото)
    У Києві горіла адміністративна будівля (фото)
    У Києві горіла адміністративна будівля (фото)
    У Києві горіла адміністративна будівля (фото)
    У Києві горіла адміністративна будівля (фото)
    У Києві горіла адміністративна будівля (фото)
    У Києві горіла адміністративна будівля (фото)
    У Києві горіла адміністративна будівля (фото)
    У Києві горіла адміністративна будівля (фото)
    У Києві горіла адміністративна будівля (фото)

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 1 серпня у Києві на Позняках біля ТЦ «Піраміда» сталася масштабна пожежа.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    У Києві горіла адміністративна будівля (фото)