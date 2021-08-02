У Києві горіла адміністративна будівля (фото)
До ліквідації пожежі були залучені майже два десятки вогнеборців
У неділю, 1 серпня, сталась пожежа в адміністративній будівлі на вул. Набережно-Корчуватській, 136 у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що у двоповерховій адміністративній будівлі на другому поверсі в роздягальні розміром 9х4 м виникла пожежа.
На момент виникнення пожежі люди покинули приміщення.
Рятувальники за годину ліквідували пожежу.
На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу ДСНС.
Жертв і постраждалих немає.
Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Як повідомлялося, 1 серпня у Києві на Позняках біля ТЦ «Піраміда» сталася масштабна пожежа.