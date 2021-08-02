У Києві горіла адміністративна будівля (фото)

До ліквідації пожежі були залучені майже два десятки вогнеборців

У неділю, 1 серпня, сталась пожежа в адміністративній будівлі на вул. Набережно-Корчуватській, 136 у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що у двоповерховій адміністративній будівлі на другому поверсі в роздягальні розміром 9х4 м виникла пожежа.

На момент виникнення пожежі люди покинули приміщення.

Рятувальники за годину ліквідували пожежу.

На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 1 серпня у Києві на Позняках біля ТЦ «Піраміда» сталася масштабна пожежа.