У відділенні «Нової пошти» в Києві сталась пожежа

Рятувальники за годину ліквідували загорання

У ніч на вівторок, 3 серпня, сталась пожежа у будинку на вул. Шота Руставелі, 31-А у Печерському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 03:37, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце виклику було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Рятувальники встановили, що у чотириповерховому житловому будинку на першому поверсі у приміщенні пошти в роздягальні виникло загоряння особистих речей та побутового приладдя на площі 2,5 кв. м.

О 04:10 загоряння було локалізовано та о 04:35 ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено вхідні двері та особисті речі, закопчені стіни та стеля.

На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

До відома, за адресою вул. Шота Руставелі, 31-А знаходиться відділення №93 «Нової пошти».

Відділення «Нової пошти» №93 на вул. Шота Руставелі, 31-А. Фото: Sergey Moskvin

Нагадаємо, 29 липня у комірці поштомату «Нової пошти» в Києві, у приміщенні одного із ТЦ на Оболоні, стався вибух. Згодом аналогічний інцидент стався в Одесі. Під час вибухів ніхто не постраждав.

Після інцидентів компанія «Нова пошта» відреагувала на вибухи і оголосила про зміну правил прийому та відправлення поштових посилок.