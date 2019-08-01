У затриманих на столичному ринку нелегалів виявлено інфекційні захворювання - Міграційна служба



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Інфіковані нелегали займалися реалізацією овочів і фруктів на столичному ринку Фото: Державна міграційна служба України

Вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності роботодавців, які порушили порядок працевлаштування іноземців

Троє неврегульованих мігрантів, яких затримали 26 липня на ринку «Троєщина» в Києві, виявились хворими на небезпечне інфекційне захворювання. Про це повідомляє пресслужба Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області.

«На минулому тижні ми повідомляли про затримання на цьому ринку 63 мігрантів. 10 осіб вирішено було помістити до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Під час флюорографічного обстеження у трьох із них виявили ознаки серйозного інфекційного захворювання. Чоловіки займалися реалізацією овочів і фруктів, тобто постійно контактували із сотнями людей і з продуктами харчування», - повідомили у ДМС.

Зараз вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності роботодавців, які порушили порядок працевлаштування іноземців.

Нагадаємо, 26 липня на ринку «Троєщина» було виявлено 63 іноземці, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства. Відносно 17 осіб було прийнято рішення про примусове повернення в країну походження. 19-м іноземцям скорочено терміни тимчасового перебування в Україні, ще 10 осіб розміщено до пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з метою ідентифікації особи. На 17 осіб складено адміністративні протоколи за ст. 203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України», їм доведеться сплатити штрафи.

31 липня працівники ДМС спільно зі співробітниками Національної поліції знову провели відпрацювання ринку «Троєщина». Під час рейду вдалося виявити 59 іноземців-порушників міграційного законодавства.