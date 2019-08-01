Зачистка Києва від нелегалів: на ринку «Троєщина» затримано 59 іноземців (фото)



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Затримання іноземців-порушників міграційного законодавства Фото: Державна міграційна служба України

Відносно 33-х осіб прийнято рішення про примусове повернення в країну походження

31 липня 2019 року працівники Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області спільно зі співробітниками Національної поліції провели відпрацювання ринку «Троєщина» в Деснянському районі столиці.

Як повідомляє пресслужба ДМС, вдалося виявити 59 іноземців-порушників міграційного законодавства.

У результаті - відносно 33-х осіб прийнято рішення про примусове повернення в країну походження, відносно 17 осіб – про скорочення терміну тимчасового перебування в Україні, ще 2-х мігрантів помістять до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для ідентифікації особи. Також складено 42 адміністративних протоколи за ст. 203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України».

«Нами постійно ведеться робота по недопущенню перебування в Україні іноземних громадян без документів. Задля цього ми відпрацювали механізми взаємодії з Національною поліцією та перейшли до системної спільної роботи. Така наша діяльність перш за все направлена на попередження вчинення злочинів мігрантами, адже регулярно документуються кримінальні правопорушення, фігурантами яких є іноземні громадяни. Виявляються також іноземнці, які перебувають у розшуку в інших країнах. Особливу увагу приділено видворенню з нашої держави «злодіїв у законі». Останній випадок - 18 липня поточного року в Києві був затриманий відомий у кримінальних колах Нукрі Дочія. Громадянин Грузії вкотре перетнув кордон України поза пунктом пропуску та мав намір контролювати злочинний світ Києва та області. Наразі його видворено до Туреччини із забороною в’їзду на територію України на п’ять років», - розповів начальник ЦМУ ДМС у Києві та Київській області Вячеслав Гузь.

Нагадаємо, 26 липня на ринку «Троєщина» було виявлено 63 іноземці, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства.