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    На світанку в Києві горів МАФ

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    На місці пожежі працювали десять вогнеборців - На світанку в Києві горів МАФ
    На місці пожежі працювали десять вогнеборців
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла у кіоску поблизу автобусної зупинки

    Сьогодні, 12 серпня, о 04:45 на вул. Драгоманова, 13/10 у Дарницькому районі столиці сталося загоряння в торговельному кіоску. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено рятувальників 24-Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, було встановлено, що займання виникло в металевому торговельному кіоску розміром 3x6 м, що розташований поблизу автобусної зупинки.

    О 05:03 пожежу було локалізовано, а о 05:07 - ліквідовано.

    Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 10 кв. м металевих конструкцій, пошкоджено побутову техніку, меблі, облицювання стін, а також закопчено стелю кіоска.

    На місці події працювали 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причини виникнення пожежі встановлюються правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, 11 серпня сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вул. Потєхіна, 2 у Голосіївському районі столиці. В результаті пожежі загинула жінка.

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