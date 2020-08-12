На світанку в Києві горів МАФ

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На місці пожежі працювали десять вогнеборців Фото: ДСНС

Пожежа виникла у кіоску поблизу автобусної зупинки

Сьогодні, 12 серпня, о 04:45 на вул. Драгоманова, 13/10 у Дарницькому районі столиці сталося загоряння в торговельному кіоску. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено рятувальників 24-Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, було встановлено, що займання виникло в металевому торговельному кіоску розміром 3x6 м, що розташований поблизу автобусної зупинки.

О 05:03 пожежу було локалізовано, а о 05:07 - ліквідовано.

Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 10 кв. м металевих конструкцій, пошкоджено побутову техніку, меблі, облицювання стін, а також закопчено стелю кіоска.

На місці події працювали 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

Загиблих та травмованих немає.

Причини виникнення пожежі встановлюються правоохоронними органами.

Як повідомлялося, 11 серпня сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вул. Потєхіна, 2 у Голосіївському районі столиці. В результаті пожежі загинула жінка.