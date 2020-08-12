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    Під час страшної пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула людина (фото, відео)

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    Пожежа виникла у квартирі на шостому поверсі - Під час страшної пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула людина (фото, відео)
    Пожежа виникла у квартирі на шостому поверсі
    Фото: ДСНС

    Квартира, в якій сталася пожежа, була захаращена горючими матеріалами

    У вівторок, 11 серпня, сталася пожежа у будинку на вул. Потєхіна, 2 у Голосіївському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 13:40.

    До місця події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце було встановлено, що загоряння сталося в одній із квартир на шостому поверсі 14-поверхового житлового будинку з розповсюдженням полум’я на балкони сусідніх квартир.

    Як повідомляє пресслужба столичних рятувальників, гасіння пожежі ускладнювалось значним захаращенням квартири горючими матеріалами.

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    Під час страшної пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула людина (фото, відео)
    Під час страшної пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула людина (фото, відео)
    Під час страшної пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула людина (фото, відео)
    Під час страшної пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула людина (фото, відео)
    Під час страшної пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула людина (фото, відео)
    Під час страшної пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула людина (фото, відео)

    О 14:39 пожежу було локалізовано, а о 15:32 повністю ліквідовано.

    Під час гасіння пожежі в квартирі було виявлено труп жінки 1940 року народження, попередньо - власниці квартири. Також до працівників швидкої медичної допомоги звернувся потерпілий чоловік, якого з ознаками отруєння продуктами горіння госпіталізовано до медичного закладу.

    На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу.

    Причину виникнення пожежі з’ясовуватиме слідство.

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