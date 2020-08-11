Під Києвом від удару блискавки загорівся будинок (фото)



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Загорілася крівля одноповерхового будинку Фото: ДСНС

На ліквідацію пожежі рятувальникам знадобилося майже дві години

У понеділок, 10 серпня, сталося загорання житлового будинку у м. Боярка на вулиці О. Ткаченка. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 12:03.

На місце події було направлено рятувальників 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Боярка, 51-го ДПРП та 62-ї ДПРЧ м. Вишневе, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальники встановили, що горить крівля приватного одноповерхового житлового будинку.

Пожежу було локалізовано о 12:29 та повністю ліквідовано о 13:57.

На гасіння пожежі залучалось 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

Зі слів власника будинку та свідків, пожежа почалась від попадання блискавки в будинок.