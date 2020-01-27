На свободі довго не затримався: у Києві рецидивіст обікрав ломбард



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Правоохоронці провели слідчі дії в ломбарді Фото: Нацполіція

Злодій викрав з ломбарду обігрівач

З приміщення ломбарду на вулиці Світлицького у Подільському районі викрали електричний конвектор. Повідомлення про це надійшло до поліції. За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події правоохоронці з’ясували, що правопорушник зайшов до ломбарду для того, щоби здати телефон. Поки працівник даної установи оглядав техніку, чоловік помітив на стіні обігрівач. Скориставшись тим, що за ним ніхто не спостерігає, зловмисник зняв конвектор, забрав гроші та вийшов із приміщення.

Поліцейські переглянули записи відео з камери спостереження та згодом встановили особу, причетну до скоєння даного злочину. Крадієм виявився 31-річний уродженець Житомирської області, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де перебував за скоєння розбійного нападу.

Фігуранту оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.