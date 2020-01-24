Поліція затримала під Києвом групу серійних будинкових крадіїв



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Поліцейські вилучили автомобіль ВАЗ-2105, на якому пересувались зловмисники Фото: Нацполіція

Злодії виносили з помешкань електроінструменти, які потім здавали до ломбардів

На території Обухівського району сталася низка крадіжок з приватних будників. За усіма фактами були відкриті кримінальні провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України та розпочато оперативно-розшукові заходи щодо встановлення зловмисників.

Під час опитування потерпілих, встановлення можливих свідків, відпрацювання камер відеоспостереження та проведення відповідних слідчих дій працівникам поліції вдалося вийти на слід зловмисників. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Затримали групу крадіїв оперативники Обухівського відділу поліції спільно з працівниками Управління карного розшуку поліції Київщини.

Ними виявилися місцеві жителі: 31-річний організатор, 32-річний виконавець та 37-річного віку водій.

Також поліцейські вилучили автомобіль ВАЗ-2105, на якому пересувались крадії.

Лиходії виносили з помешкань електроінструменти, які потім здавали до ломбардів. Наразі їх підозрюють у скоєнні 12-ти крадіжок.

Працівники поліції продовжують перевіряти чоловіків щодо їхньої причетності до скоєння інших аналогічних злочинів на території району.

Триває досудове розслідування.