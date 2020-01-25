  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    У Словаччині з музею викрали монети на мільйон євро

    • Розсилка
    <p>Словацький національний музей у Братиславі &ndash; один з найстаріших монетних дворів у світі</p> - У Словаччині з музею викрали монети на мільйон євро

    Словацький національний музей у Братиславі – один з найстаріших монетних дворів у світі

    Інформація про крадіжку з описом і фотографіями викрадених монет буде направлена в Інтерпол

    Словацький національний музей у Братиславі втратив частину нумізматичної колекції в результаті крадіжки. Вартість викрадених старовинних монет перевищує мільйон євро.

    Про це повідомляє газета Pravda в суботу, 25 січня.

    За даними видання, поліція розпочала розслідування злочину і обіцяє оприлюднити детальну інформацію про те, що сталося 27 січня.

    Інформація про крадіжку з описом і фотографіями викрадених монет буде направлена в Інтерпол і внесена в спеціалізовану міжнародну базу викрадених предметів мистецтва та антикваріату, доступ до якої мають торговці нумізматичним матеріалом і аукціонні будинки. У Братиславі сподіваються, що раритетні екземпляри вдасться повернути в музей.

    У колекції Словацького національного музею містяться головним чином викарбувані на монетному дворі в місті Кремніца (Центральна Словаччина) монети Угорського королівства, Священної римської імперії, Австрійської імперії і Австро-Угорщини. Це один з найстаріших монетних дворів у світі. Він діє з 1328 року.

    До слова, рідкісна монета соверен Едварда VIII 1937 року була куплена приватним колекціонером за 1 мільйон фунтів стерлінгів ($1,3 млн), що зробило її найдорожчою британською монетою за всю історію.

    кримінал Словаччина Інтерпол пограбування музей розслідування поліція монета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ