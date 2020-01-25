У Словаччині з музею викрали монети на мільйон євро



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Словацький національний музей у Братиславі – один з найстаріших монетних дворів у світі

Інформація про крадіжку з описом і фотографіями викрадених монет буде направлена в Інтерпол

Словацький національний музей у Братиславі втратив частину нумізматичної колекції в результаті крадіжки. Вартість викрадених старовинних монет перевищує мільйон євро.

Про це повідомляє газета Pravda в суботу, 25 січня.

За даними видання, поліція розпочала розслідування злочину і обіцяє оприлюднити детальну інформацію про те, що сталося 27 січня.

Інформація про крадіжку з описом і фотографіями викрадених монет буде направлена в Інтерпол і внесена в спеціалізовану міжнародну базу викрадених предметів мистецтва та антикваріату, доступ до якої мають торговці нумізматичним матеріалом і аукціонні будинки. У Братиславі сподіваються, що раритетні екземпляри вдасться повернути в музей.

У колекції Словацького національного музею містяться головним чином викарбувані на монетному дворі в місті Кремніца (Центральна Словаччина) монети Угорського королівства, Священної римської імперії, Австрійської імперії і Австро-Угорщини. Це один з найстаріших монетних дворів у світі. Він діє з 1328 року.

До слова, рідкісна монета соверен Едварда VIII 1937 року була куплена приватним колекціонером за 1 мільйон фунтів стерлінгів ($1,3 млн), що зробило її найдорожчою британською монетою за всю історію.