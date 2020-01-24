Поліція затримала дует, що викрадав речі із камер зберігання у київському спортклубі (фото)



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Затриманими виявилися 20-річний мешканець Кропивницького та 28-річний житель Київщини Фото: Нацполіція

Подільники викрадали гроші, документи, годинники, ювелірні прикраси, мобільні телефони, ноутбуки та інші коштовні речі

Протягом останніх двох місяців до Дарницького управління поліції звернулися декілька чоловік із заявами про крадіжки. Під час тренувань у спортивному клубі у потерпілих зникли коштовності та особисті речі, які вони залишали у камерах тимчасового зберігання.

Одному потерпілому зловмисники нанесли матеріальні збитки на суму майже 900 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали дует крадіїв, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Затриманими виявилися 20-річний мешканець Кропивницького та 28-річний житель Київщини.

«Спільними заходами з працівниками служби безпеки мережі спортклубів встановлено причетність чоловіків до вчинення чотирьох крадіжок на території Дарницького району та трьох аналогічних правопорушень в інших районах столиці. Зловмисники відстежували відвідувачів, які пересувалися на дорогих іномарках, та за допомогою універсальних ключів відкривали скриньки, де зберігалися їх речі», - повідомив начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко.

Подільники викрадали гроші, документи, годинники, ювелірні прикраси, мобільні телефони, ноутбуки та інші коштовні речі. У одного з відвідувачів вони разом із ноутбуком поцупили дипломатичний паспорт, а іншого – залишили без зброї травматичної дії та дозволу на неї.

«Чоловіків затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуків ми вилучили частину викрадених речей в їх автомобілі та у приміщенні орендованої квартирі. Підозрюваних перевіряють на причетність до вчинення інших правопорушень», - начальник управління поліції.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру та обирають запобіжний захід. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.