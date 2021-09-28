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    На трасі Київ – Харків двоє лихачів влаштували серйозні ДТП (фото)

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    Автомобіль&nbsp;Nissan X-Trail отримав серйозні пошкодження - На трасі Київ – Харків двоє лихачів влаштували серйозні ДТП (фото)
    Автомобіль Nissan X-Trail отримав серйозні пошкодження
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Один із водіїв потрапив до лікарні

    27 вересня на трасі Київ – Харків сталися дві серйозні дорожньо-транспортні пригоди через перевищення водіями швидкості руху. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Так, на 120 км автодороги Київ – Харків водій автомобіля Nissan X-Trail не обрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням. У результаті авто здійснило зіткнення з металевим відбійником.

    Водій не травмувався, отримавши лише матеріальні збитки через пошкоджений транспортний засіб та відбійник.

    Інспектори склали на водія протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

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    На трасі Київ – Харків двоє лихачів влаштували серйозні ДТП (фото)
    На трасі Київ – Харків двоє лихачів влаштували серйозні ДТП (фото)

    Ще одна автопригода трапилась тієї ж доби на 82 км автодороги Київ – Харків. Водій вантажівки Renault також не обрав безпечної швидкості руху й не впорався з керуванням. Вантажівка з‘їхала на узбіччя та перевернулася.

    Медики госпіталізували 25-річного керманича.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки водій Київщина ПДР автомобіль
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    На трасі Київ – Харків двоє лихачів влаштували серйозні ДТП (фото)