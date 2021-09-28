На трасі Київ – Харків двоє лихачів влаштували серйозні ДТП (фото)

Один із водіїв потрапив до лікарні

27 вересня на трасі Київ – Харків сталися дві серйозні дорожньо-транспортні пригоди через перевищення водіями швидкості руху. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Так, на 120 км автодороги Київ – Харків водій автомобіля Nissan X-Trail не обрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням. У результаті авто здійснило зіткнення з металевим відбійником.

Водій не травмувався, отримавши лише матеріальні збитки через пошкоджений транспортний засіб та відбійник.

Інспектори склали на водія протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

Ще одна автопригода трапилась тієї ж доби на 82 км автодороги Київ – Харків. Водій вантажівки Renault також не обрав безпечної швидкості руху й не впорався з керуванням. Вантажівка з‘їхала на узбіччя та перевернулася.

Медики госпіталізували 25-річного керманича.