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    Масштабна ДТП на Миколаївщині: чотири людини загинули, а сім травмовані (фото)

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    Аварія сталася поблизу с.Широке Миколаївській області - Масштабна ДТП на Миколаївщині: чотири людини загинули, а сім травмовані (фото)
    Аварія сталася поблизу с.Широке Миколаївській області
    фото пресслужба поліції

    Винуватцям аварії загрожує позбавлення волі до десяти років із забороною на керування транспортними засобами

    На Миколаївщині у понеділок ввечері, 27 вересня, сталася масштабна аварія. У результаті зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, вантажівок Daf і «Камаз» четверо людей загинули, ще семеро зазнали травм різного ступеня тяжкості в дорожньо-транспортній пригоді на автодорозі «Снігурівка – Калинівка» перед с. Широке Миколаївській області. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції області.

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    Масштабна ДТП на Миколаївщині: чотири людини загинули, а сім травмовані (фото)
    Масштабна ДТП на Миколаївщині: чотири людини загинули, а сім травмовані (фото)
    Масштабна ДТП на Миколаївщині: чотири людини загинули, а сім травмовані (фото)
    Масштабна ДТП на Миколаївщині: чотири людини загинули, а сім травмовані (фото)

    27 вересня близько 19:55 на автодорозі «Снігурівка – Калинівка» перед с. Широке зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в якому були 11 людей, і вантажівки DAF і КАМАЗ з причепом. У результаті події 66-річний водій мікроавтобуса і троє його пасажирів, серед яких 15-річний підліток, загинули на місці. Ще семеро пасажирів віком від 29-ти до 47-ми років отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

    Водії вантажних автомобілів 62-х і 47-ми років не постраждали.

    «Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб», – ідеться в заяві Нацполіції.

    Винуватцям ДТП загрожує позбавлення волі до десяти років із забороною на керування транспортними засобами на строк до трьох років.

    24 вересня на Миколаївщині вантажівка зіткнулася з поїздом, загинув водій.

    Нагадаємо, у потрійному ДТП на Херсонщині загинуло двоє людей.

    До слова, на Одещині неповнолітній кермувальник на джипі розбив шість машин.

    Як раніше повідомлялося, у Польщі автобус з десятками дітей злетів у кювет.

    Теги: ДТП Миколаївщина вантажівки водій аварія
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    Масштабна ДТП на Миколаївщині: чотири людини загинули, а сім травмовані (фото)