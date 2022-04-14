У Бородянці ведуться роботи з влаштування проїзду зруйнованим мостом

Цього тижня завершили будівництво двох тимчасових переправ

На Київщині дорожники розчищають дороги та облаштовують нові тимчасові переправи, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Так, на трасі М-07 Київ – Ковель у місті Бородянка ведуться роботи з влаштування тимчасового проїзду зруйнованим мостом.

На маршруті Демидів – Іванків важка будівельна техніка працює на дорозі Р-02 Київ – Іванків – Овруч, облаштовуються під'їзди та зводять переправу через річку Здвиж.

«Цього тижня завершили будівництво двох тимчасових переправ: на дорозі Р-02 у селі Катюжанка та дорозі Р-30 на під'їзді до Ірпеня. Тривають роботи у Стоянці - планується відкриття переправи вже наступного тижня», - розповів міністр інфраструктури.

Раніше Олександр Кубраков повідомив, що в Київській області оперативно створили тимчасову переправу через річку Ірпінь.