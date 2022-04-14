«Москва» згоріла. Що відомо про ракетний крейсер, в який влучили українці

Ракетний крейсер «Москва» збудували на території України

Флагман Чорноморського флоту РФ, гвардійський ракетний крейсер «Москва», був закладений на суднобудівному заводі ім. 61 комунара (нині це Миколаївський суднобудівний завод) 1976 року. Про це пише видання Flot.

27 липня 1979 року під назвою «Слава» корабель був спущений на воду. До складу Чорноморського флоту СРСР увійшов у січні 1983 року.

Крейсер «Слава» неодноразово ніс службу у Середземному морі, зокрема, 1989 року відповідав за безпеку під час зустрічі на Мальті генерального секретаря ЦК КПРС (фактичний керівник СРСР – ред.) Михайла Горбачова із президентом США Джорджем Бушем.

З 1990 по 1998 роки перебував на ремонті у Миколаєві.

З 1996 року крейсер носить назву «Москва».

Флагман Чорноморського флоту РФ брав участь у кількох загарбницьких війнах Кремля. Зокрема, 2008 року, під час операції із «примушення Грузії до миру», саме крейсер «Москва» очолював групу російських кораблів, які захопили головний грузинський порт Поті, де знищили на рейді усі грузинські катери і кораблі.

2015 року ракетний крейсер «Москва» брав участь у російській інтервенції в Сирії. Корабель прикривав сирійську авіабазу «Хмеймім», на якій базувався російський окупаційний контингент.

На озброєнні «Москви» перебувають:

16 пускових установок протикорабельних ракет (16 ракет П-500 «Базальт», після модернізації - 16 ракет П-1000 «Вулкан»);

1*2 130-мм артустановка AK-130, 6 6-ствольних 30-мм артустановок АК-630;

8*8 пускових установок Б-204 зенітно-ракетного комплексу С-300Ф «Ріф» (боєкомплект 64 ракети);

2*2 пускових установок ЗРК «Оса-МА» (боєкомплект 48 ракет);

2*5 533 мм торпедних апаратів;

2*12 реактивних бомбометів РБУ-6000;

гелікоптер Ка-27.

Екіпаж ракетного крейсера – 510 осіб.

Крейсер «Москва» уже увійшов в історію російсько-української війни. 24 лютого, у перший день повномасштабного російського вторгнення він брав участь у атаці на прикордонний пост України на острові Зміїний. Саме тоді один із українських прикордонників на вимогу здатися заявив: «Русскій воєнний корабль, іди нах*й». Ця враза стала всесвітньо відомою, породивши цілу купу жартів та мемів.

13 квітня флагман Чорноморського флоту був уражений двома українськими проти корабельними ракетами «Нептун».

Нагадаємо, голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив , що ракети «Нептун» завдали російському кораблю серйозних пошкоджень. У тому числі це підтвердили керівник Офісу президента Андрій Єрмак та радник голови президентської канцелярії Олексій Арестович.



Пізніше міноборони РФ підтвердило інформацію про пожежу на ракетному крейсері «Москва».



За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.