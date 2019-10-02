На трасі Київ-Одеса сталися дві серйозні ДТП (фото)



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В одній із ДТП загорівся легковий автомобіль Фото: Патрульна поліція Білої Церкви

В аварії потрапили дві вантажівки і два легкових автомобілі

Протягом минулої ночі у Київській області на трасі Київ-Одеса трапились дорожньо-транспортні пригоди за участю двох вантажівок та двох легкових автомобілів, один з яких загорівся.

Як повідомляє Патрульна поліція Білої Церкви, близько 1-ї години ночі патрульні прибули на виклик, де виявили два автомобілі марок КамАЗ та Honda. Керманич легкової автівки був затиснутий в уламках автомобіля. Деталі встановлюються.

В іншій ДТП обійшлося без потерпілих. Зі слів водія Dacia Logan, він був засліплений зустрічним транспортним засобом та зіткнувся із вантажівкою, котра рухалась попереду. Внаслідок цього легковий автомобіль загорівся. Проте, водії тілесних ушкоджень не зазнали.

На місце обох ДТП викликали медиків, рятувальників та слідчо-оперативну групу.

Як повідомлялося, 1 жовтня у місті Яготин на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів ВАЗ та УАЗ. В результаті ДТП загинули дві людини.