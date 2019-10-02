Смертельна ДТП на Київщині: рятувальники вирізали загиблих із авто (фото)



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В Яготині зіткнулися ВАЗ і УАЗ Фото: ДСНС

Дві особи в автомобілі ВАЗ отримали травми, несумісні з життям

У вівторок, 1 жовтня, у місті Яготин на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів ВАЗ та УАЗ.

На місце події виїжджали рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Прибувши на місце пригоди, рятувальники з’ясувал, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в автомобілі ВАЗ було затиснуто дві особи, які отримали травми, несумісні з життям.

Рятувальниками за допомогою аварійно-рятувального інструменту було проведено деблокацію загиблих та знеструмлення автомобіля.

Нагадаємо, 1 жовтня на бульварі Лесі Українки зіткнулися позашляховик Mitsubishi, авто Renault служби охорони і ВАЗ 2110. В результаті аварії одна людина потрапила в лікарню.