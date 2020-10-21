На трасі під Києвом лихач на Toyota влетів у позашляховик (фото)



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Автомобілі отримали серйозні пошкодження

ДТП сталося внаслідок нехтування водієм автомобіля Toyota Camry безпечної швидкості

Сьогодні, 21 жовтня, близько першої години ночі сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Київ — Харків — Довжанський. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

В аварію потрапили два автомобілі: Toyota RAV4 та Toyota Camry. Обидві автівки отримали механічні пошкодження.

Як з’ясували інспектори, ДТП сталося внаслідок нехтування водієм автомобіля Toyota Camry безпечної швидкості та дистанції.

Потерпілих у результаті аварії немає.

28-річний водій Toyota Camry отримав від патрульних протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за ч.1 ст.126 (Керування водієм без відповідних документів)КУпАП.