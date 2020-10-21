На трасі під Києвом лихач на Toyota влетів у позашляховик (фото)
ДТП сталося внаслідок нехтування водієм автомобіля Toyota Camry безпечної швидкості
Сьогодні, 21 жовтня, близько першої години ночі сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Київ — Харків — Довжанський. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
В аварію потрапили два автомобілі: Toyota RAV4 та Toyota Camry. Обидві автівки отримали механічні пошкодження.
Як з’ясували інспектори, ДТП сталося внаслідок нехтування водієм автомобіля Toyota Camry безпечної швидкості та дистанції.
Потерпілих у результаті аварії немає.
28-річний водій Toyota Camry отримав від патрульних протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за ч.1 ст.126 (Керування водієм без відповідних документів)КУпАП.