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    Новини

    На трасі під Києвом лихач на Toyota влетів у позашляховик (фото)

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    Автомобілі отримали серйозні пошкодження - На трасі під Києвом лихач на Toyota влетів у позашляховик (фото)
    Автомобілі отримали серйозні пошкодження

    ДТП сталося внаслідок нехтування водієм автомобіля Toyota Camry безпечної швидкості

    Сьогодні, 21 жовтня, близько першої години ночі сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Київ — Харків — Довжанський. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    В аварію потрапили два автомобілі: Toyota RAV4 та Toyota Camry. Обидві автівки отримали механічні пошкодження.

    Як з’ясували інспектори, ДТП сталося внаслідок нехтування водієм автомобіля Toyota Camry безпечної швидкості та дистанції.

    Потерпілих у результаті аварії немає.

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    На трасі під Києвом лихач на Toyota влетів у позашляховик (фото)
    На трасі під Києвом лихач на Toyota влетів у позашляховик (фото)
    На трасі під Києвом лихач на Toyota влетів у позашляховик (фото)

    28-річний водій Toyota Camry отримав від патрульних протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за ч.1 ст.126 (Керування водієм без відповідних документів)КУпАП.

    Національна поліція України ДТП водій Київщина ПДР автомобіль
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