У Харкові позашляховик упав у річку, коли оминав кішку



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Рятувальники дістали жінку-водія з даху авто, куди вона вилізла після падіння у водойму

34-річна жінка-водій не травмувалася - ДСНС

У Харкові позашляховик впав у річку у центрі міста, коли жінка-водій намагалася оминути кішку на Харківській набережній. Про це розповів начальник пресслужби ГУ ДСНС у Харківській області Ігор Лупандин, пише Укрінформ.

«О 12:50 до нас надійшло повідомлення про те, що біля будинку за адресою Харківська набережна, 7/9, у річку впав позашляховик, на даху якого сидить жінка. На місце події прибуло відділення рятувальників на аварійно-рятувальному авто. Рятувальники дістали жінку з даху авто за допомогою драбини. Пізніше за допомогою спецтехніки ДСНС з води дістали й авто», – зазначив Ігор Лупандін.

За його словами, 34-річна жінка не травмувалася. «На місці події вона розповіла, що побачила на дорозі кішку. Щоб уникнути наїзду на тварину, вона скерувала авто у бік бордюру. Після чого автомобіль почав неконтрольовано рухатися, і жінка впала у воду», – йдеться у повідомленні.

Як розповіли в управлінні патрульної поліції Харківської області, жінка була тверезою.

«Складено адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до пошкодження транспорту та елементів проїжджої частини)», – пояснили у патрульній поліції.

Зазначається, що у соцмережі з'явилося безліч повідомлень з фото щодо інциденту, у коментарях люди жваво обговорюють подію і співчувають жінці, авто та кішці.

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