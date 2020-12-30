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    На трасі під Києвом сталась масштабна ДТП: зіткнулися вісім авто (фото)

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    Через ДТП перекрито&nbsp;дві крайні ліві смуги руху в напрямку Одеси - На трасі під Києвом сталась масштабна ДТП: зіткнулися вісім авто (фото)
    Через ДТП перекрито дві крайні ліві смуги руху в напрямку Одеси
    Фото: Патрульна поліція Білої Церкви

    Рух трасою Київ – Одеса в районі села Віта-Поштова ускладнено

    Сьогодні, 30 грудня, близько 10 години на трасі Київ – Одеса в селі Віта-Поштова трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю 8 автомобілів.

    ДТП сталася на трасі біля світлофора. Про це повідомляє Патрульна поліція Білої Церкви.

    За попередньою інформацією, двоє осіб отримали травми.

    На місці події працюють патрульні, слідчі та медики.

    Дві крайні ліві смуги руху в напрямку міста Одеса перекрито. Білоцерківські патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.

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    На трасі під Києвом сталась масштабна ДТП: зіткнулися вісім авто (фото)
    На трасі під Києвом сталась масштабна ДТП: зіткнулися вісім авто (фото)
    На трасі під Києвом сталась масштабна ДТП: зіткнулися вісім авто (фото)
    На трасі під Києвом сталась масштабна ДТП: зіткнулися вісім авто (фото)
    На трасі під Києвом сталась масштабна ДТП: зіткнулися вісім авто (фото)
    На трасі під Києвом сталась масштабна ДТП: зіткнулися вісім авто (фото)

    Правоохоронці закликають водіїв врахувати вказану інформацію при плануванні своїх маршрутів.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
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