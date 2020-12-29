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    У Києві п’яний водій заснув за кермом і в’їхав у відбійник (фото, відео)

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    На місце ДТП прибули рятувальники ДСНС - У Києві п’яний водій заснув за кермом і в’їхав у відбійник (фото, відео)
    На місце ДТП прибули рятувальники ДСНС
    Фото: Варта Голосієва

    Водій перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, але від проходження тесту відмовився

    У ніч на вівторок, 29 грудня, на проспекті Глушкова у Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, водій Volkswagen заснув за кермом і в‘їхав у відбійник.

    На місце прибули поліцейські, медики швидкої допомоги, рятувальники ДСНС. Водію допомога лікарів не знадобилася.

    Виявилося, що чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Але від проходження тесту на стан сп’яніння він відмовився.

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    У Києві п’яний водій заснув за кермом і в’їхав у відбійник (фото, відео)
    У Києві п’яний водій заснув за кермом і в’їхав у відбійник (фото, відео)
    У Києві п’яний водій заснув за кермом і в’їхав у відбійник (фото, відео)
    У Києві п’яний водій заснув за кермом і в’їхав у відбійник (фото, відео)
    У Києві п’яний водій заснув за кермом і в’їхав у відбійник (фото, відео)

    Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Грушевського в центрі Києва у вантажного автомобіля Iveco під час руху відірвалося колесо і відлетіло в автівку Mazda.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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