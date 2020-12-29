У Києві п’яний водій заснув за кермом і в’їхав у відбійник (фото, відео)

Водій перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, але від проходження тесту відмовився

У ніч на вівторок, 29 грудня, на проспекті Глушкова у Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, водій Volkswagen заснув за кермом і в‘їхав у відбійник.

На місце прибули поліцейські, медики швидкої допомоги, рятувальники ДСНС. Водію допомога лікарів не знадобилася.

Виявилося, що чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Але від проходження тесту на стан сп’яніння він відмовився.

Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Грушевського в центрі Києва у вантажного автомобіля Iveco під час руху відірвалося колесо і відлетіло в автівку Mazda.