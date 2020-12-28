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    У центрі Києва у вантажівки відпало колесо і влетіло в легковик (відео)

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    Камери відеоспостереження зафіксували момент ДТП на вул. Грушевського - У центрі Києва у вантажівки відпало колесо і влетіло в легковик (відео)
    Камери відеоспостереження зафіксували момент ДТП на вул. Грушевського
    Фото: скріншот відео

    Патрульні склали протокол на водія вантажівки

    Нещодавно на вулиці Грушевського в центрі Києва у вантажного автомобіля Iveco під час руху відірвалося колесо і відлетіло в автівку Mazda.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Оприлюднено відео моменту дорожньо-транспортної пригоди.

    На водія вантажівки патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

    Патрульні нагадують, що для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов’язаний перед виїздом перевірити і забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу.

    Як повідомлялося, днями на перехресті проспекту Лобановського та вулиці Брожка сталася ДТП за участю екіпажу поліції.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ вантажівки водій ПДР автомобіль
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