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    У Києві SsangYong виїхав на зустрічну смугу і протаранив «швидку» (фото, відео)

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    Після зіткнення &laquo;швидку&raquo; відкинуло у паркан&nbsp; - У Києві SsangYong виїхав на зустрічну смугу і протаранив «швидку» (фото, відео)
    Після зіткнення «швидку» відкинуло у паркан 
    Фото: Київ оперативний

    У ДТП обійшлося без постраждалих

    У вівторок, 29 грудня, на вулиці Виговського в Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля швидкої допомоги та автівки SsangYong.

    Аварія трапилася неподалік перехрестя з вулицею Північно-Сирецькою (у бік станції метро «Нивки»). Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Після зіткнення «швидку» відкинуло у паркан паркувального майданчика.

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    У Києві SsangYong виїхав на зустрічну смугу і протаранив «швидку» (фото, відео)
    У Києві SsangYong виїхав на зустрічну смугу і протаранив «швидку» (фото, відео)
    У Києві SsangYong виїхав на зустрічну смугу і протаранив «швидку» (фото, відео)
    У Києві SsangYong виїхав на зустрічну смугу і протаранив «швидку» (фото, відео)
    У Києві SsangYong виїхав на зустрічну смугу і протаранив «швидку» (фото, відео)

    Як видно на відео моменту ДТП, водій SsangYong виїхав на зустрічну смугу.

    У ДТП обійшлося без потерпілих.

    Причини аварії уточнюють правоохоронці.

    Рух транспорту було серйозно ускладнено.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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