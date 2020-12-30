У Києві SsangYong виїхав на зустрічну смугу і протаранив «швидку» (фото, відео)

Після зіткнення «швидку» відкинуло у паркан

У ДТП обійшлося без постраждалих

У вівторок, 29 грудня, на вулиці Виговського в Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля швидкої допомоги та автівки SsangYong.

Аварія трапилася неподалік перехрестя з вулицею Північно-Сирецькою (у бік станції метро «Нивки»). Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Після зіткнення «швидку» відкинуло у паркан паркувального майданчика.

Як видно на відео моменту ДТП, водій SsangYong виїхав на зустрічну смугу.

У ДТП обійшлося без потерпілих.

Причини аварії уточнюють правоохоронці.

Рух транспорту було серйозно ускладнено.