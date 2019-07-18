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    Одеський суд заарештував двох братів, підозрюваних у зґвалтуванні дівчини

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    Одеський суд заарештував двох братів, підозрюваних у зґвалтуванні дівчини

    Дівчину вивезли в безлюдне місце і насильно примусили до сексу

    Суворовський райсуд обрав запобіжний захід двом братам, підозрюваним у зґвалтуванні 25-річної дівчини. Про це повідомили в прокуратурі Одеської області.

    Обох братів взяли під варту. Права на внесення застави їм не залишили.

    Нагадаємо, що в травні цього року 25-річна дівчина стала жертвою зґвалтування. Вона викликала таксі за допомогою одного з додатків і села в салон, не дивлячись на те, що в ньому знаходився не тільки водій. Дівчину вивезли в безлюдне місце і насильно примусили до сексу. Після цього злочинці залишили її в очеретах, забравши телефон та особисті речі.

    У правопорушення підозрюють двох братів - 24 і 22 років. Примітно, що раніше вони вже фігурували в кримінальних виробництвах. Їх заарештували за розбій, але хлопці змогли вийти, заплативши заставу.

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