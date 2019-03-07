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    Новини

    На трьох вулицях Києва зникла вода (адреси)

    • Розсилка
    На трьох вулицях Києва зникла вода (адреси)

    Аварії залишили частину киян без води

    Сьогодні, 7 березня, вранці сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Васильківська, 110;
    • вул. Михайла Ломоносова, 43;
    • вул. Салютна, 25.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Раніше «Київводоканал» попередив жителів міста про планові відключення водопостачання цього тижня.

    Сьогодні з 8:00 до 19:00 відключено водопостачання на вул. Обухівська, 137.

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