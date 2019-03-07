На трьох вулицях Києва зникла вода (адреси)
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Аварії залишили частину киян без води
Сьогодні, 7 березня, вранці сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Васильківська, 110;
- вул. Михайла Ломоносова, 43;
- вул. Салютна, 25.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Раніше «Київводоканал» попередив жителів міста про планові відключення водопостачання цього тижня.
Сьогодні з 8:00 до 19:00 відключено водопостачання на вул. Обухівська, 137.