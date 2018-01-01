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    На Троєщині чоловік вбив свого зятя

    За місцем мешкання під час конфлікту киянин проломив голову потерпілому
    До чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про мертвого чоловіка у квартирі на проспекті Маяковського. Про це інформує прес-служба Національної поліції, повідомляє «Главком». «Слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, яка виїхала за викликом, виявила 28-річного чоловіка із відкритою
    • Сьогодні, 11:54
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    За місцем мешкання під час конфлікту киянин проломив голову потерпілому

    До чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про мертвого чоловіка у квартирі на проспекті Маяковського. Про це інформує прес-служба Національної поліції, повідомляє «Главком».

    «Слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, яка виїхала за викликом, виявила 28-річного чоловіка із відкритою черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом пальця руки. Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали місцевих мешканців. Попередньо поліцейські встановили: молодика вбив 58-річний родич його співмешканки», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що цивільний чоловік сестри деякий час мешкав у квартирі, яка належала їй з братом. Чоловіки періодично сварилися: побут, гроші, сімейні конфлікти… Цього вечора молодшого знайшли мертвим.

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    На Троєщині чоловік вбив свого зятя
    На Троєщині чоловік вбив свого зятя

    Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому підозру у вчиненні умисного вбивства. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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