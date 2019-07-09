На Троєщині чоловіка знайшли повішеним у власній квартирі (фото)



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Трагедія сталася у будинку на проспекті Володимира Маяковського, 20 Фото: Інформатор

Правоохоронці встановлюють, чи вирішив чоловік звести рахунки із життям самостійно

У ніч на вівторок, 9 липня, в Деснянському районі Києва чоловіка знайшли мертвим у його власній квартирі на проспекті Володимира Маяковського, 20. Тіло знаходилося в петлі в одній з кімнат.

Загиблому було 53 роки. Про це повідомляє Інформатор.

Сусіди розповіли, що раніше чоловік здавав свою однокімнатну квартиру в оренду, але останнім часом повернувся і жив там один. Жінка з поверху нижче повідомила, що він часто випивав, але при цьому був не конфліктний і з усіма вітався. Останній раз його бачили за кілька днів до трагічного інциденту.

Після констатації факту смерті лікарями на місці працювала слідчо-оперативна група і криміналісти.

Чи вирішив чоловік звести рахунки з життям самостійно, чи в даній події є ознаки насильницької смерті - встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 8 липня біля ТЕЦ «Біличі» чоловік підірвав себе на гранаті. Від отриманих травм він помер на місці.