У Києві ґвалтівник напав на дівчину і вдарив 17 разів ножем (фоторобот злочинця)



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Поліція склала фоторобот ґвалтівника Фото: Інформатор

Поліція розшукує зловмисника

У ніч на 7 січня на проспекті Лобановського, 115 в Києві чоловік напав на дівчину, яка підходила до свого будинку. Невідомий завдав їй 17 ножових поранень.

Все сталося близько опівночі. Про це повідомляє Інформатор.

Попередньо, дівчина поверталася додому. Спочатку невідомий намагався її зґвалтувати, але коли вона почала тікати, то зловмисник завдав їй тілесні ушкодження.

Лікарі нарахували на тілі постраждалої 17 ножових поранень, у тому числі пошкоджені і легені. Потерпілу госпіталізували до лікарні.

Після скоєння злочину чоловік втік.

Прикмети нападника: на вигляд 33-37 років, зріст 170 сантиметрів, худорлявої статури, русяве волосся.

Був одягнений в довгу чорну куртку з капюшоном.

Поліція просить при наявності будь-якої інформації звертатися на лінію 102.