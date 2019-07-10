На Троєщині маршрутки обклеєні агітацією за мажоритарника від «Слуги народу» (фото)



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Політична реклама за кандидата в нардепи виявлена на маршруті №590 Фото: Громадянська мережа «Опора»

Після виклику поліції у Києві на маршрутках № 590 екстрено знімали агітацію

Втретє спостерігачі Громадянської мережі «Опора» фіксують політичну рекламу за кандидата-мажоритарника від «Слуги народу» Артема Дубнова у громадському транспорті. Цього разу — на 590-му маршруті міських мікроавтобусів.

Кандидат балотується на Троєщині. Політичну агітацію вкотре зафіксовано на транспорті, що курсує по Деснянському районі. Про це повідомляє «Опора».

Цього разу рекламу помітила киянка Ольга Мусіяченко і повідомила про це «Опору». Разом із спостерігачкою вони сіли у маршрутку з політичною агітацією і дорогою викликали поліцію на кінцеву зупинку.

З цього моменту фіксування правопорушення перетворилося на екшин. Правоохоронці повідомили водієві, що складатимуть протокол. Водій же зазначив, що до реклами в салоні не має відношення, бо її не розміщував. Після цього сів за кермо і поїхав. А патрулі кинулися в погоню. Їх колеги тим часом на кінцевій складали протокол.

«Роль водіїв у процесі розміщення реклами справді може виявитися мізерною, - зазначив координатор спостереження Громадянської мережі «Опора» за виборами в Києві Максим Зінчук. - Але тікати від правоохоронців - погана ідея, бо в Кодексі про адміністративні правопорушення на цю тему є окрема стаття».

Зінчук додав, що «Опора» працює над встановленням замовників і виконавців щодо розміщення політичної реклами у громадському транспорті і звернулась до Деснянського управління поліції з проханням окремо перевірити, яку роль у цьому ланцюжку відіграють власне звичайні водії.

Коли Ольга Мусіяченко разом із спостерігачкою «Опори» покидали місце події, то з наступних маршруток №590, які приїжджали на кінцеву, водії екстрено викидали агітполіграфію попід стовпи електромереж. Диспетчерка дала розпорядження.

З огляду на те, що правопорушення зафіксоване на низці маршрутів, що курсують Деснянським районом, Громадянська мережа «Опора» звернулась до Головного управління поліції Києва з проханням перевірити весь тутешній громадський транспорт.

Раніше кандидат Артем Дубнов заявляв, що не має відношення до цієї агітації і сам скаржився на неї у поліцію. Правоохоронці поки не спростували і не підтвердили цієї заяви.

Нагадаємо, розміщення політичної агітації у громадському транспорті заборонене законом України «Про вибори народних депутатів». Відповідальність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення.