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    На Троєщині маршрутки обклеєні агітацією за мажоритарника від «Слуги народу» (фото)

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    <p>Політична реклама за кандидата в нардепи виявлена на маршруті №590</p> - На Троєщині маршрутки обклеєні агітацією за мажоритарника від «Слуги народу» (фото)

    Політична реклама за кандидата в нардепи виявлена на маршруті №590

    Фото: Громадянська мережа «Опора»

    Після виклику поліції у Києві на маршрутках № 590 екстрено знімали агітацію

    Втретє спостерігачі Громадянської мережі «Опора» фіксують політичну рекламу за кандидата-мажоритарника від «Слуги народу» Артема Дубнова у громадському транспорті. Цього разу — на 590-му маршруті міських мікроавтобусів.

    Кандидат балотується на Троєщині. Політичну агітацію вкотре зафіксовано на транспорті, що курсує по Деснянському районі. Про це повідомляє «Опора».

    Цього разу рекламу помітила киянка Ольга Мусіяченко і повідомила про це «Опору». Разом із спостерігачкою вони сіли у маршрутку з політичною агітацією і дорогою викликали поліцію на кінцеву зупинку.

    З цього моменту фіксування правопорушення перетворилося на екшин. Правоохоронці повідомили водієві, що складатимуть протокол. Водій же зазначив, що до реклами в салоні не має відношення, бо її не розміщував. Після цього сів за кермо і поїхав. А патрулі кинулися в погоню. Їх колеги тим часом на кінцевій складали протокол.

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    «Роль водіїв у процесі розміщення реклами справді може виявитися мізерною, - зазначив координатор спостереження Громадянської мережі «Опора» за виборами в Києві Максим Зінчук. - Але тікати від правоохоронців - погана ідея, бо в Кодексі про адміністративні правопорушення на цю тему є окрема стаття».

    Зінчук додав, що «Опора» працює над встановленням замовників і виконавців щодо розміщення політичної реклами у громадському транспорті і звернулась до Деснянського управління поліції з проханням окремо перевірити, яку роль у цьому ланцюжку відіграють власне звичайні водії. 

    Коли Ольга Мусіяченко разом із спостерігачкою «Опори» покидали місце події, то з наступних маршруток №590, які приїжджали на кінцеву, водії екстрено викидали агітполіграфію попід стовпи електромереж. Диспетчерка дала розпорядження.

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    На Троєщині маршрутки обклеєні агітацією за мажоритарника від «Слуги народу» (фото)
    На Троєщині маршрутки обклеєні агітацією за мажоритарника від «Слуги народу» (фото)
    На Троєщині маршрутки обклеєні агітацією за мажоритарника від «Слуги народу» (фото)
    На Троєщині маршрутки обклеєні агітацією за мажоритарника від «Слуги народу» (фото)

    З огляду на те, що правопорушення зафіксоване на низці маршрутів, що курсують Деснянським районом, Громадянська мережа «Опора» звернулась до Головного управління поліції Києва з проханням перевірити весь тутешній громадський транспорт.

    Раніше кандидат Артем Дубнов заявляв, що не має відношення до цієї агітації і сам скаржився на неї у поліцію. Правоохоронці поки не спростували і не підтвердили цієї заяви.

    Нагадаємо, розміщення політичної агітації у громадському транспорті заборонене законом України «Про вибори народних депутатів». Відповідальність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення.

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