У Києві кандидати-мажоритарники вже активно скуповують голоси

Фото: Прямий

Кошти перераховані на картку набагато легше «пришити» до справи

Головний опонент Ємця?!

Мене часто питають, хто головний конкурент на окрузі?

Я вам так скажу, конкуренти,— це нормально. Демократія — це важливо. Навіть якщо вони женуть «чорнуху» — це навіть весело і додає драйву. В розумних межах, звичайно:)

Що мене реально дратує до неможливості — це скупка голосів. Це вже не вибори. Це злочин. І з такими подонками я буду боротися із усіх сил які в мене є. Начувайтесь.

Пс. Скупка буде, точніше вже є.

По всьому Києву. Окрім 3 округів. Ми це знаєм. Поліція знає. Раджу виконавцям відмовитись. Тюрма того не варта.

Псс. В кого є додаткова інформація про місце і час роздачі коштів і все, що з цим пов‘язане, прошу повідомляти в лічку, або напряму в поліцію.

Також повідомляю, що кошти перераховані на картку набагато легше «пришити» до справи;)

Джерело: Блог Леоніда Ємця

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