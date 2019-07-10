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    Думки вголос

    У Києві кандидати-мажоритарники вже активно скуповують голоси

    • Леонід Ємець

      Народний депутат

    • Розсилка
    У Києві кандидати-мажоритарники вже активно скуповують голоси
    Фото: Прямий

    Кошти перераховані на картку набагато легше «пришити» до справи

    Головний опонент Ємця?!

    Мене часто питають, хто головний конкурент на окрузі?

    Я вам так скажу, конкуренти,— це нормально. Демократія — це важливо. Навіть якщо вони женуть «чорнуху» — це навіть весело і додає драйву. В розумних межах, звичайно:)

    Що мене реально дратує до неможливості — це скупка голосів. Це вже не вибори. Це злочин. І з такими подонками я буду боротися із усіх сил які в мене є. Начувайтесь. 

    Пс. Скупка буде, точніше вже є. 

    По всьому Києву. Окрім 3 округів. Ми це знаєм. Поліція знає. Раджу виконавцям відмовитись. Тюрма того не варта. 

    Псс. В кого є додаткова інформація про місце і час роздачі коштів і все, що з цим пов‘язане, прошу повідомляти в лічку, або напряму в поліцію. 

    Також повідомляю, що кошти перераховані на картку набагато легше «пришити» до справи;)

    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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