У Києві кандидати-мажоритарники вже активно скуповують голоси
Кошти перераховані на картку набагато легше «пришити» до справи
Головний опонент Ємця?!
Мене часто питають, хто головний конкурент на окрузі?
Я вам так скажу, конкуренти,— це нормально. Демократія — це важливо. Навіть якщо вони женуть «чорнуху» — це навіть весело і додає драйву. В розумних межах, звичайно:)
Що мене реально дратує до неможливості — це скупка голосів. Це вже не вибори. Це злочин. І з такими подонками я буду боротися із усіх сил які в мене є. Начувайтесь.
Пс. Скупка буде, точніше вже є.
По всьому Києву. Окрім 3 округів. Ми це знаєм. Поліція знає. Раджу виконавцям відмовитись. Тюрма того не варта.
Псс. В кого є додаткова інформація про місце і час роздачі коштів і все, що з цим пов‘язане, прошу повідомляти в лічку, або напряму в поліцію.
Також повідомляю, що кошти перераховані на картку набагато легше «пришити» до справи;)
Джерело: Блог Леоніда Ємця